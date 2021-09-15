Махлювали на всьому, де можна: у "Київавтодорі", "Київавтошляхмості" та кількох КП проводять обшуки

Махлювали на всьому, де можна: у "Київавтодорі", "Київавтошляхмості" та кількох КП проводять обшуки

Під час обшуків правоохоронці вилучають документи із закупівель за кошти міського бюджету.

У Києві правоохоронці проводять обшуки у корпорації"Київавтодор", в КП"Київавтошляхміст" та у 10 районних КП шляхово-експлуатаційних управліннях міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.



Під час обшуків правоохоронці вилучають документи із закупівель за кошти міського бюджету, а також відомості про витрати комунальних підприємств:

придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

завищення КП обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);

списання палива на автівки, які по факту не використовувалися;

використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;

незаконне працевлаштування та виплата зарплати працівникам, які не працювали.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.



Нагадаємо, що у Департаменті охорони здоров’я КМДА проводили обшуки через розтрату понад 6 млн грн під час закупівлі ліків для онкохворих.

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