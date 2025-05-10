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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
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Магнітна буря 10 травня: які регіони України найбільше відчують вплив

У суботу очікується магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на потужні сонячні викиди

Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на потужні сонячні викиди / © Associated Press

У суботу, 10 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітна буря, яка почалася 9 травня, поступово вщухне, а стабілізація магнітного фону прогнозується після обіду.

Сьогодні очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

Які регіони України під найбільшим впливом

Найбільший вплив бурі очікується на північні та центральні області України. Особливо уважними мають бути мешканці Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Тут можливі відчутні зміни атмосферного тиску та електромагнітного фону.

У період активності бурі можливі перебої у роботі супутникових систем, радіо- та мобільного зв’язку, а також негативний вплив на самопочуття людей. Найбільш вразливими вважаються особи з хронічними захворюваннями, літні люди, вагітні жінки та діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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