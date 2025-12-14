- Дата публікації
Магнітна буря 14 грудня: яка її потужність
Очікується помірний рівень геомагнітних збурень.
У неділю, 14 грудня, магнітна буря послабилася і опустилася до зеленого рівня. Очікується К-індекс 3.7.
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Геомагнітна активність залишатиметься дещо підвищеною протягом вихідних через тривале проходження нещодавніх викидів корональної маси, а також через наслідки високошвидкісного потоку з великої північної корональної діри.
Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку, тому цього дня їм потрібно бути обережними. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.