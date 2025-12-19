Магнітна буря 19 грудня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 19 грудня, магнітна буря послабиться і опуститься до зеленого рівня - К-індексу 3. Ще вчора активність сонця була дуже потужною.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

До кінця минулої доби швидкість сонячного вітру залишалася підвищеною через вплив корональних дір. Втім, відбулося зниження швидкості сонячного вітру. Геомагнітні умови повинні повернутися до спокійного рівня.

Магнітна буря 19 грудня. Фото: meteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.