Укрaїнa
Кількість переглядів
342
Магнітна буря 27 грудня: яка її потужність

Науковці прогнозують кілька днів спокійних метеоумов.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

У суботу, 27 грудня, очікується магнітна буря зеленого рівня. Вона відповідатиме К-індексу 1.7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячна активність була низькою. Наразі немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю. Як наслідок, прогноз геомагнітної активності протягом наступних кількох днів має бути загалом спокійним.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Лікарі радять задля того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

342
