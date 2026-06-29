Магнітна буря 29 червня: якою буде активність сонця сьогодні

Магнітна буря / © Credits

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У понеділок, 29 червня, активність Сонця перебуватиме на рівні 4,7 (жовтий). Це незначна магнітна буря.

Про це повідомляє meteoagent.

За прогнозом, протягом доби геомагнітна активність залишатиметься помірною. Значення K-індексу 4,7 свідчить про слабке збурення магнітного поля Землі, яке не досягає рівня сильних магнітних бур.

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Фахівці зазначають, що за таких показників можливі незначні коливання геомагнітного поля. У більшості випадків вони не впливають на роботу техніки чи систем зв'язку, однак метеочутливі люди можуть відчувати легке погіршення самопочуття.

Варто пам'ятати, що прогнози магнітних бур можуть коригуватися впродовж дня. Дані про сонячну активність оновлюються приблизно кожні три години, тому ситуація може змінюватися.

Раніше ми писали, що сонячні бурі не є небезпечними безпосередньо для людей, але можуть серйозно порушити роботу критичної інфраструктури. Під найбільшим ризиком перебувають електромережі, трансформатори, підводні інтернет-кабелі, трубопроводи та супутники. До прикладу, через таке явище 1989 року в канадській провінції Квебек без електроенергії залишилися близько шести мільйонів людей через перевантаження енергосистеми, спричинене геомагнітно індукованими струмами. Сучасні системи моніторингу дозволяють виявити наближення плазмової хмари за 15–60 хвилин до її прибуття до Землі, що дає змогу операторам електромереж і службам авіації підготуватися до можливих наслідків.

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