Магнітна буря 9-10 листопада: потужний сонячний шторм не вщухає другий тиждень

Магнітна буря триватиме щонайменше до понеділка 10 листопада / © ТСН.ua

Землю атакувала потужна магнітна буря, яка триватиме ще принаймні два дні. Це може спричинити значне погіршення самопочуття у метеозалежних людей та створити ризики для засобів зв’язку. На піку сонячного шторму, 8 листопада, геомагнітна активність сягнула максимального показника 8, що відповідає червоному рівню небезпеки.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Як довго триватиме сонячний шторм

За даними фахівців, потужна геомагнітна буря, яка розпочалася ще 27 жовтня, триватиме щонайменше до понеділка, 10 листопада.

Зокрема, пік активності припав на суботу, 8 листопада, де індекс геомагнітної активності сягнув позначки 8 (червоний рівень небезпеки), що свідчить про дуже потужний вплив на магнітосферу Землі.

9 листопада прогнозується зниження активності до рівня 4.7 (жовтий, помірна активність), а ось 10 листопада очікується новий стрибок до 5.7 (червоний, небезпечний рівень) — це означає, що «штормитиме» протягом усіх трьох днів.

Сонячна та геомагнітна активність 8-10 листопада

Під час потужної магнітної бурі метеозалежні люди можуть відчувати перепади тиску, мігрені та нудоту, тож варто бути до цього готовими та подбати про захист організму.

Як захистити організм і зв’язок під час бурі

Висока геомагнітна активність може серйозно впливати на здоров’я людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або є метеозалежним. Серед типових симптомів, які можуть проявлятися під час магнітної бурі:

головний біль та мігрені;

нудота та загальна слабкість;

перепади артеріального тиску;

підвищена дратівливість або апатія;

порушення сну.

Крім впливу на здоров’я, сильні магнітні бурі можуть спричиняти збої в роботі засобів зв’язку та навігаційних систем. Є ризик, що можуть виникати проблеми з мобільним зв’язком, радіосигналами та роботою супутників.

Фахівці радять у цей період дотримуватися простих правил: «Пийте більше води, уникайте стресу та навантажень». Для мінімізації негативного впливу на організм рекомендується:

намагатися уникати сильних фізичних та емоційних навантажень;

забезпечити повноцінний сон;

обмежити вживання алкоголю, кави та жирної їжі;

мати під рукою необхідні ліки, якщо ви маєте хронічні захворювання.

