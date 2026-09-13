Магнітні бурі 13-14 вересня: якою буде геомагнітна активність

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У неділю та понеділок, 13 і 14 вересня, суттєвого посилення геомагнітної активності не очікується. За прогнозом, у ці дні К-індекс залишатиметься на рівні слабких коливань.

Про це пише Центр прогнозування космічної погоди.

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Магнітні бурі 13 вересня

У неділю, 13 вересня, прогнозують К-індекс на рівні 3,3. Це відповідає зеленому рівню геомагнітної активності та слабким магнітним збуренням.

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Магнітні бурі 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, сонячна активність дещо зросте. К-індекс може становити 3,7, однак цей показник також залишається в межах слабкої геомагнітної активності.

Для оцінювання сили магнітних бур використовують планетарний К-індекс за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище вже свідчить про магнітну бурю.

Водночас прогноз космічної погоди може змінюватися. Фахівці регулярно оновлюють дані про сонячну активність, тому показники на конкретний день можуть відрізнятися від попередніх прогнозів.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через зміни сонячної активності. Під час потужних спалахів і викидів на Сонці у космос потрапляють заряджені частинки. Коли вони досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.

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Незначні коливання, які відповідають К-індексу від 1 до 4, зазвичай не спричиняють помітних наслідків для більшості людей. За значно сильнішої активності можуть виникати перебої в роботі деяких радіосистем, супутникового зв’язку та інших технологій. Сильні геомагнітні бурі також можуть сприяти появі полярних сяйв у відповідних широтах.

Як пережити період геомагнітної активності

У дні підвищеної сонячної активності варто дотримуватися звичного режиму сну та харчування, пити достатньо води й не забувати про прогулянки на свіжому повітрі.

Також бажано не перевантажувати організм, уникати надмірного вживання кофеїну та стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями варто уважніше стежити за своїм самопочуттям і мати під рукою призначені лікарем ліки.

Водночас важливо пам’ятати: наукові дані не підтверджують, що слабкі геомагнітні коливання безпосередньо спричиняють головний біль чи інші неспецифічні симптоми у більшості людей. Якщо самопочуття погіршується або симптоми є сильними чи незвичними, варто звернутися до лікаря.

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Як ми писали, 12 вересня очікувалася слабка магнітна буря із К-індексом 3,9 — зеленого рівня. Водночас науковці не виключали окремих періодів рівня STORM G1, хоча загалом геомагнітна ситуація мала залишатися спокійною.

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