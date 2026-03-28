ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
543
Час на прочитання
2 хв

Мають час до 1 квітня: у Міноборони звернулись до частини військових

Міноборони роз’яснило правила подання декларацій для військових у 2026 році.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Хто з військових має встигнути до 1 квітня подати декларацію

Хто з військових має встигнути до 1 квітня подати декларацію

Кампанія щорічного декларування за звітний 2025 рік завершується менше ніж через тиждень — 1 квітня. До цього часу декларації мають подати і деякі категорії військовослужбовців.

Про це передає Міноборони.

Хто з військовослужбовців зобов’язаний подати декларацію

  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (зокрема відряджені);

  • члени ВЛК та лікарсько-льотних комісій (зокрема відряджені);

  • військовослужбовці ТЦК (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Кому з військовослужбовців не потрібно подавати декларацію

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

  • мобілізовані, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

  • працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Що потрібно знати для тих, хто подає декларації

  • Подання декларації відбувається через сайт НАЗК.

  • Потрібно переконатися, що у вас є робочий електронний підпис (КЕП). Отримати його можна, наприклад, в банку, податковій або через Дія.Підпис.

  • Перевірити актуальність своєї пошти — чи є доступ до електронної скриньки, яка вказана у вашому кабінеті НАЗК.

  • Зібрати виписки з банків, документи на нерухомість та авто (ваші та членів сім’ї) та інші документи в разі необхідності.

Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.

А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.

Дата публікації
Кількість переглядів
543
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie