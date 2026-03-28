Мають час до 1 квітня: у Міноборони звернулись до частини військових

Хто з військових має встигнути до 1 квітня подати декларацію

Кампанія щорічного декларування за звітний 2025 рік завершується менше ніж через тиждень — 1 квітня. До цього часу декларації мають подати і деякі категорії військовослужбовців.

Про це передає Міноборони.

Хто з військовослужбовців зобов’язаний подати декларацію

військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (зокрема відряджені);

члени ВЛК та лікарсько-льотних комісій (зокрема відряджені);

військовослужбовці ТЦК (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Кому з військовослужбовців не потрібно подавати декларацію

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Що потрібно знати для тих, хто подає декларації

Подання декларації відбувається через сайт НАЗК.

Потрібно переконатися, що у вас є робочий електронний підпис (КЕП). Отримати його можна, наприклад, в банку, податковій або через Дія.Підпис.

Перевірити актуальність своєї пошти — чи є доступ до електронної скриньки, яка вказана у вашому кабінеті НАЗК.

Зібрати виписки з банків, документи на нерухомість та авто (ваші та членів сім’ї) та інші документи в разі необхідності.

