- Укрaїнa
- 543
- 2 хв
Мають час до 1 квітня: у Міноборони звернулись до частини військових
Міноборони роз’яснило правила подання декларацій для військових у 2026 році.
Кампанія щорічного декларування за звітний 2025 рік завершується менше ніж через тиждень — 1 квітня. До цього часу декларації мають подати і деякі категорії військовослужбовців.
Про це передає Міноборони.
Хто з військовослужбовців зобов’язаний подати декларацію
військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (зокрема відряджені);
члени ВЛК та лікарсько-льотних комісій (зокрема відряджені);
військовослужбовці ТЦК (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.
Кому з військовослужбовців не потрібно подавати декларацію
військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
мобілізовані, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).
Що потрібно знати для тих, хто подає декларації
Подання декларації відбувається через сайт НАЗК.
Потрібно переконатися, що у вас є робочий електронний підпис (КЕП). Отримати його можна, наприклад, в банку, податковій або через Дія.Підпис.
Перевірити актуальність своєї пошти — чи є доступ до електронної скриньки, яка вказана у вашому кабінеті НАЗК.
Зібрати виписки з банків, документи на нерухомість та авто (ваші та членів сім’ї) та інші документи в разі необхідності.
