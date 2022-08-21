Макарівська Хатіко: історія собаки, яка п'ять місяців чекала на своїх господарів (відео)

Родина з трьома доньками дивом утекла через городи, коли їхню оселю вщент зруйнували ворожі снаряди.

П'ять мІсяців на руїнах будинку в Макарові - собака Еля чекала, поки господарі повернуться з евакуації.

Собаку, яку не встигли забрати із собою, п'ять мІсяців доглядали волонтери та сусіди. А сама чотирилапа з подвір'я нікуди не йшла. Та ще й приготувала своїм господарям сюрприз.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"У цьому дворі на руїнах дому у Макарові серед вирв російських ракет живе місцева Хатіко. Це собачка Елька. Волонтер Віталій знайшов іі тут і разом із сусідами увесь цей час доглядав за собакою, яка залишилась без господарів, але з рідного двору нікуди. Собака була поранена. Опік був", - розповідає кореспондент.

Із господарями дому волонтер вийшов на звязок і телефоном усі ці місяці розповідав їм про вцілілу собаку. Пояснює, чому жінка, яка виїхала не встигла забрати собаку.

"В неї було троє дітей. Їй було не до собаки. Вона пустила дітей перед собою і закривали іх собою, щоб, якщо попаде то в неї", - розповідає волонтер.

Еллі з Макарова п'ять місяців чекала на руїнах будинку, поки господарі, які втікали звідси під обстрілами, повернуться... І вона дочекалася.

Момент, коли втікали з дітьми городами під обстрілами, мати Віталіна пригадує чи не щодня. Просто перед їхніми воротами стояла колона російських танків та ворожі снайпери, а з неба цілили ворожі ракети.

"Ми на городі були, коли третій, залетіло вибігали городами, дівчат я вперед відправила, я сказала стріляють за нами, ви вперед, а мама вже як буде, головне, щоб ви були живі", - розповідає вона.

Українські військові побачили дітей і допомогли вирватися з напівоточеного Макарова. Сусіда, який вийшов одночасно з ними з дому, росіяни розстріляли.

Бачити руїни дому для Віталіни досі важко, каже через це уже перенесла два інсульти.

Жінка, яка сама із дитячого будинку, тут у Макарові будувала свій деревяний дім мрії для трьох доньок. Їх вона виховувує сама.

Вціліла одна альтанка, саме тут вони знайшли свою Елю ще й і зі сюрпризом.

Жінка каже, що ніколи не забуде, як собака їх зустріла. Елі плакала.

Поки їхнє житло розбомблене, тимчасовий прихисток незнайомі люди надали родині в закинутому домі неподалік Макарова. Елю із двома цуциками забирають туди.

Нагадаємо, у Каліфорнії пес на ім’я Медісон майже місяць чекав на своїх господарів, яких евакуювали з міста Парадайс через масштабні лісові пожежі.

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