Махінації з житлом для військових у Києві: яку схему розробив експосадовець Міноборони

Міністерство оборони Українил

Реклама

НАБУ та САП завершили розслідування відкрили матеріали справи про хабар у розмірі 1,3 млн дол. за перемогу в тендері на будівництво житла для військових. Експосадовець Міноборони України разом із пособниками розробив схему отримання коштів траншами, проте був викритий після першого платежу.

Про це повідомили у телеграм-каналі НАБУ.

За версією слідства, екскерівник одного з управлінь Міноборони пообіцяв сприяти перемозі конкретного забудовника в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців у Святошинському районі Києва.

Реклама

Щоб реалізувати цю схему та не контактувати з представником компанії напряму, фігурант залучив двох посередників — службовців Міноборони та Збройних сил України. Своє «сприяння» чиновник оцінив у 1,3 млн дол.

Передбачалося, що кошти передаватимуться трьома частинами через банківські комірки:

100 тис. дол. — до старту конкурсу;

400 тис. дол. — після укладення договору на будівництво;

800 тис. дол. — по завершенні першої черги робіт.

Після оголошення конкурсу забудовник звернувся з проханням зменшити загальну суму до 1 млн дол., і посадовець на це погодився.

У червні, одразу після передавання першого траншу в розмірі 100 тис. дол., правоохоронці затримали посередників під час отримання коштів.

Реклама

Незважаючи на прихований характер дій основного фігуранта, детективам вдалося зібрати докази його причетності до злочину, що дало підстави оголосити йому підозру в серпні.

Наразі один із посередників уже перебуває на лаві підсудних. Інший учасник схеми та колишній посадовець утримуються під вартою.

До слова, СБУ та НАБУ викрили масштабне розкрадання 102 млн грн на державному оборонному заводі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За даними слідства, керівництво підприємства разом із підрядником організувало закупівлю комплектувальних для динамічного захисту танків за цінами, що втричі перевищували ринкові.