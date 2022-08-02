Маковея 2022: що обов'язково повинно бути в кошику для освячення

14 серпня віряни святкують свято Маковія (Медовий Спас, Маковея). Цього дня в храмах проводять богослужіння, під час якого освячують кошики з продуктами. Що святять на Маковія - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Перший Медовий Спас (Маковея, Маковія) щороку припадає на початок Успенського посту, який буде тривати до 28 серпня, коли віряни святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці. На Медового Спаса обов'язково відвідують богослужіння та несуть кошики з продуктами, щоб освятити їх в церкві.

В церковному календарі Маковея називається "День семи мучеників Маковіїв, їхньої матері Соломонії та їхнього учителя Єлеазара". Але в народі це свято носить назву "Медовий (Перший) Спас".

Що обов'язково святять на Маковія

Серед українців з давніх-давен свято Маковія (Медовий Спас) вважалося найшанованішим днем літа. Ще в давнину люди почали освячувати в церкві різні продукти. Згідно з давніми повір'ями, Маковія ще називали "Спас на воді", тому що саме цього дня князь Володимир прийняв хрещення. Раніше в день Медового Спаса в Дніпрі обов'язково освячували воду. Ця традиція по-своєму збереглася до сьогоднішніх днів. Тому люди в кошик для освячення ставлять баночку з чистою водою.

Що ще святять на Маковія:

мак - адже в цей період починається активне його дозрівання;

- адже в цей період починається активне його дозрівання; запашні букети з трав та польових квітів - в народі їх ще називають "маковійчиками", здавна вважалося, якщо забути освятити квіти на Маковея, то господарство цілий рік не буде квітнути;

з трав та польових квітів - в народі їх ще називають "маковійчиками", здавна вважалося, якщо забути освятити квіти на Маковея, то господарство цілий рік не буде квітнути; мед нового врожаю - це давня традиція, завдяки якій свято отримало ще одну назву "Медовий Спас".

"Маковійчик": яким він повинен бути

Як повинен виглядати букет "маковійчик" на Маковея? / Фото: pixabay.com

В деякий регіонах України "маковійчик" ще називали "каковейка". Як правило, цей букет складається з айстр, гвоздик, чорнобривців, васильків, барвінку, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м'ята, любисток). Обов'язково в "маковійчик" додають достиглі голівки маку.

В давнину букет також прикрашали горохом, квасолею, кропом, невеликими качанами кукурудзи. Взагалі наші предки традиційно освячували городину, яку обв'язували червоною стрічкою.

Після того, як букет на Маковея освячено, з ним потрібно пройтися по всій хаті, не пропустивши жодного закутка. Тоді можна бути впевненими, що наступний рік буде врожайним та багатим.

Освячений "маковійчик" клали за іконами та зберігали аж до наступного Медового Спасу. Вірили, що освячені лікарські трави допоможуть побороти хвороби. А освячені маківки використовували для прикрашання оселі. Навесні цей мак обов'язково висіювали на городі.