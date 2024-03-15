Макрон може відправити французькі війська на Одещину: які завдання вони змогли б виконувати

За словами експерта, якби Макрон дійсно відправив би свої війська на Одещину, як пишуть французькі ЗМІ, то це б допомогло вивести українські резерви з регіону на фронт.

Якби французькі війська дійсно прибули на Одещину, то могли б взяти під контроль оборону портів та контролювати кордон з невизнаним Придністров’ям.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, передає "Київ 24".

"Які б завдання гіпотетично могли виконувати французькі війська в Одеській області? Передусім, це контроль за одеськими портами для того, щоб унеможливити обстріли цих об'єктів. Зараз Одеса наражається на постійні обстріли, зокрема "Шахедами", і ураження французьких військ "Шахедами" – це вже недружній акт буде стосовно Франції, зовсім інша може бути реакція. Друге – це контроль кордону з невизнаним Придністров'ям", – каже експерт.

За його словами, присутність французького контингенту допомогла б забрати з регіону українські війська, які стоять в Одеській області, щоб унеможливити гіпотетичні намагання РФ атакувати цю територію. Ці війська можна було б перекинути на фронт в якості підкріплення на ті ділянки фронту, де є в цьому потреба.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

За інформацією видання Le Monde, Макрон припускав відправлення військ до Одеси найближчого року.

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