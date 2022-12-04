Макрон поговорить з Зеленським та зменшення "апетитів" Путіна в Україні: головні новини ночі 4 грудня 2022

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Головні новини ночі 4 грудня 2022:
- США намагатимуться зірвати постачання зброї з Ірану до Росії - Bloomberg. Читати далі –>
- Іспанська поліція встановила місто, з якого надсилали листи з вибухівкою — Reuters. Читати далі –>
- Росія навмисно вбиває цивільних українців та руйнує інфраструктуру — Пентагон. Читати далі –>
- Путін може зменшити свої апетити в Україні через військові провали — розвідка США. Читати далі –>
- Макрон поговорить з Зеленським перед дзвінком Путіну. Читати далі –>
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