Макрон похвалив Зеленського за виваженість і анонсував зустріч лідерів “нормандської четвірки”

Макрон похвалив Зеленського за виваженість і анонсував зустріч лідерів “нормандської четвірки”

Президент Франції запевнив, що його країна продовжує бути посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

У вівторок, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським повідомив про майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це французький лідер заявив на брифінгу після переговорів.

Макрон відзначив холоднокровність українського президента на тлі військової загрозі з боку Росії.

"Я хочу підкреслити вашу виваженість і холоднокровність при такій концентрації військ на кордоні", - зауважив президент Франції, звертаючись до українського колеги.

Макрон запевнив, що Франція та Німеччина продовжуватимуть грати роль посередника, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі

"Ми спільно підтвердили продовження дискусії нормандської четвірки на рівні лідерів держав", - заявив він.

Також президент Франції нагадав, що на паризькому саміті було погоджено рішення щодо негайних кроків і кроків гуманітарного характеру для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон побував у Москві, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

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