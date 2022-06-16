Макрон, Шольц і Драґі вже прямують потягом до Києва (фото)

Макрон, Шольц і Драґі вже прямують потягом до Києва (фото)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вже їдуть у потязі "Укрзалізниці" до Києва.

Уранці 16 червня в українській столиці, Києві, очікують на приїзд лідерів Німеччини, Франції та Італії. Це перший візит Макрона, Шольца і Драґі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про візит європейських лідерів повідомили голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, пресслужба "УЗ", а також інформує італійський телеканал RaiNews.

Зазначається, що Драґі , Шольц і Макрон сьогодні прибудуть до Києва, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, аби ще раз підтвердити підтримку України, але також підкреслити єдність Європи.

"Перша мета саме така: показати підтримку Україні та спробувати подолати критику, яку висловив президент України Володимир Зеленський щодо Європи за обмежену та повільну відповідь у доставці зброї, обіцянок країні, яка в першу чергу стикається з проблемами. новий російський імперіалізм", - повідомляє RaiNews.

Друга мета — чіткий меседж російському диктатору, що єдність цілей Європейського Союзу не піддається сумніву, навіть з усіма різними нюансами, які випливають із національних інтересів, які не завжди збігаються.

"Одним словом, Кремлю не вдасться розділити Європу, навіть скоротивши поставки газу, ще більше підвищивши ціни на енергоносії. Підтримка Зеленського залишається твердою, але все ж необхідно, як наполягає Драґі, тиснути на Путіна, щоб він повернувся за стіл переговорів, починаючи від діалогу з продовольчого питання", - додає видання.

Третя мета , за даними ЗМІ, полягає у тому, що Італія, Франція та Німеччина хочуть продемонструвати своїм союзникам, передусім Сполученим Штатам, що Союз має власну стратегічну автономію та ядро ​​засновників, готових вести Європу до все більшої інтеграції, починаючи зі спільної оборони та все більше зовнішньої політики.

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Зазначається, що про поїздку не було анонсовано з міркувань безпеки.

Своєю чергою, в "УЗ" висловили сподівання, що Макрон, Шольц і Драґі зроблять правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі зичать вдалого ранку з нашого дипломатичного поїзда. А для нас він буде добрим, якщо трійка європейських лідерів так само злагоджено підтримає правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - йдеться в повідомленні "УЗ".