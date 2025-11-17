Макрон сказав, яку зброю слід надати Україні

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував нову програму озброєння для України. На його думку, держава має отримати зброю, яка відіб’є бажання нападати на неї.

Про це Макрон сказав під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, Франція підтримує декларацію, що необхідно збільшувати ті озброєння, які потрібні для свободи України. Він переконаний, що слід відповідним чином посилити ЗСУ. Йдеться про різне обладнання — це «Міражі» і не тільки. Це є важливим, визнає політик.

«Але сьогодні ми говоримо про інший, новий етап. Це налагодження озброєння, виробництва, що є необхідним. І необхідно надати Україні таке озброєння, яке було таким, щоб відбивало охоту нападати на бажання нападати на Україну», — пояснив Макрон.

Макрон додав: французи вважають, що Україна — це важливий ланцюг в обороні та бажаннях країни.

«І це підкреслює нашу необхідність працювати зараз і на перспективу. Дрони, знищувачі дронів, їхнє виробництво зараз і програма на три майбутні роки. Це якраз транспарентність української армії в цьому плані», — завершив Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 листопада прибув до Франції. Церемонія зустрічі з очільником Франції Еммануелем Макроном розпочалася з гімну України. З’явилися відповідні фото.

Разом із лідером до Парижа приїхала українська делегація. Судячи з фото, більшість її складу — це посадовці Офісу президента.