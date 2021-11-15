Макрон у розмові з Путіним заявив про готовність Франції захищати територіальну цілісність України

Макрон у розмові з Путіним заявив про готовність Франції захищати територіальну цілісність України

Путін пообіцяв поговорити про ситуацію з мігрантами із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 15 листопада, провів телефонну розмову із президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Про це повідомляє французьке видання L'Orient-Le Jour з посиланням на пресслужбу президента Франції.

Телефонна розмова Макрона та Путіна тривала 1 год. 45 хв. За даними французьких видань, Емманюель Макрон висловив Путіну сильне занепокоєння та готовність захищати територіальну цілісність України через розгортання на українському кордоні російських військ.

Натомість президент країни-агресорки лише повторив Макрону, що "переговори будуть ускладненими через позицію української влади".

За даними видання Ouest-France, Макрон і Путін домовилися про вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

"Ми сподіваємось на те, що ця довга розмова принесе результати", - повідомили в Єлисейському палаці.

Також у Макрона додали, що Путін пообіцяв поговорити про ситуацію з мігрантами із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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