Макрон вважає, що слід дозволити Україні бити по території Росії: за якої умови

Президент Франції Емануель Макрон висловився про удари по РФ. Він переконаний, що Україні слід дозволити атакувати об'єкти на території держави-агресорки, з яких запускають ракети по українських містах.

Про це пише RFI.

"Ми маємо дозволити їм (українцям – ред.) нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети. Військові об'єкти, з яких нападають на Україну", – заявив Макрон.

Раніше йшлося про те що удари українських безпілотників по радіолокаційних станціях на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли Росії.

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