Максим Галкін висловив співчуття рідним загиблих в Одесі та емоційно засудив владу Росії

Російський гуморист Максим Галкін висловив співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по Одесі.

Шоумен записав нове відеозвернення, у якому емоційно засудив дії влади РФ.

"Вчора, напередодні світлого свята Великодня, у день сходження благодатного вогню, летять крилаті російські ракети у житловий будинок в Одесі. Гине родина, гине тримісячна дитина. Як це все б'ється? От як? Поясніть мені. Почнемо з того, що крилаті ракети не повинні прилітати у житлові будинки і в будні, не лише на свята. Ну ви одночасно молитеся з патріархом єрусалимським про мир. Ви приїжджаєте і везете благодатний вогонь до Москви і водночас ця ж влада посилає ці ракети. Чи це знов не ми? Я вже чув пояснення, що це тому ці високоточні ракети потрапили до житлового будинку, тому що українське ПВО збило ці ракети. Тобто, не повинно працювати ПВО і тоді все буде добре?" – каже у відео Галкін.

Також артист пояснив, що цього разу до посту закрив коментарі, аби боти не заробляли на ньому гроші:

"Я вимикаю коментарі, тому що достатньо вже коментатори з фабрики тролів заробили грошей на моїх постах. Я спочатку не міг зрозуміти, чому вони пишуть такі довгі коменти, а потім дізнався, що вони отримують послівно свої копієчки. Це ж як треба бути невпевненим у думці народу, щоб вливати таку кількість держбюджету у цю фабрику тролів, щоб вони вдавали, що народ і влада єдині", - сказав Галкін.

Шоумен наголосив, що на руках росіян купа крові вбитих українців, від якої їм ніколи не відмитися:

"В такій кількості страшних речей виннна Росія і водночас говорить, що невинна. Звірства в Бучі - це не ми, малайзійський боїнг - це не ми, Маріуполь зрівняли з землею - це не ми, в Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми. Все - не ми. А ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих. Світла пам'ять", - сказав Галкін.

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