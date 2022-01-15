"Максимум +7": у Мережі батьки школярів жаліються, що діти мерзнуть у холодних класах

"Максимум +7": у Мережі батьки школярів жаліються, що діти мерзнуть у холодних класах

У багатьох школах України, за коментарями батьків, діти просто мерзнуть.

Батьки українських школярів обговорюють температуру у класах. Чимало з них жаліються, що їхні діти навчаються у холодних приміщеннях.

Дискусія виникла у групі "Батьки SOS".

Тему підняла користувачка Мережі підписана як Єва Борисовська, мешканка Кривого Рогу. Вона написала, що ось вже тиждень діти навчаються у класі, де температура повітря складає +14.

"У школі №7 (м. Кривий Ріг) у дітей у класі температура +14 протягом тижня. На гарячу лінію відправлено запит, відповіді немає, весь тиждень у дітей +12 вранці та +14 в обід. Куди телефонувати?", - запитала поради жінка.

Їй підказали спершу звернутися до адміністрації школи, а потім до керівництва міста.

Виявилося, що подібна ситуація у багатьох школах у різних регіонах України:

Так у Вас це жарко. Кіровоградська область максимум +7-10 вже протягом багатьох років, жодні гарячі лінії не допоможуть.

У нас так само у класі, дітей до школи не пускаємо.

+8 не хочете! Це коли на вулиці плюсова температура, а ви плачете +14.

Школа №48 Кривий Ріг, позавчора було +10.

Чернігів. Школа №28 11°-14° весь тиждень.

В Рівненській школі теж температура бажає бути кращою, але лапшу вішають, що насоси слабенькі, тобто раніше були в нормі ,а тепер стали слабенькі....

У коментарях батьки позначили Міністерство освіти і науки України, тож сподіваються, що там звернуть увагу на проблему опалення у школах і посприяють у її вирішенні.

Нагадаємо, що у Світловодську діти сидять вдома, бо у школах немає чим годувати. У міському управлінні освіти своєчасно не провели тендери на закупівлю харчів.

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