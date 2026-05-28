Максимум дві години: нардеп пояснив, яких відключень очікувати українцям влітку

У липні та серпні українцям не варто чекати тривалих блекаутів по 6–8 годин поспіль через дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомив народний депутат від партії «Слуги народу» Сергій Нагорняк у ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, обмежень електроенергії взагалі може не бути завдяки сонячним станціям і накопичувачам. А якщо вимкнення і стануться, то лише у найбільш спекотні дні під час вечірніх піків споживання та триватимуть максимум дві години.

Нагорняк закликає не панікувати і вважає, що серйозних проблем у укранців не виникне.

«На мою думку, цього літа ми маємо проходити або взагалі без відключень світла, або через дефіцит генерації у вечірні години будуть нетривалі обмеження. І то це залежить від конкретних днів, у якусь сильну спеку, але точно не більше двох годин», — зазначив політик.

Ситуація зі світлом влітку — що відомо

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ризик повернення графіків відключень електроенергії в Україні влітку 2026 року все ще зберігається. Основним фактором може стати різке зростання споживання електрики під час спеки, коли українці масово вмикатимуть кондиціонери, вентилятори та охолоджувальне обладнання.

Водночас ситуація напряму залежить і від подальших атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, критичним для системи може стати період, коли температура повітря стабільно триматиметься на рівні +30 градусів і вище.

«Влітку можливі відключення, якщо буде спека +30, але вони будуть мінімальні або взагалі можуть бути відсутні. Умова — РФ атакує так, як атакує зараз. Якщо Росія продовжить масовані удари по генерації та підстанціях, а спека співпаде з піковим споживанням, система може потребувати короткострокового балансування через обмеження для населення та бізнесу», — зазначив експерт.

