Мала 100% ураження легенів: у Харкові від коронавірусу померла породілля

Жінка надійшла до лікарні у важкому стані.
У Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19.
Про це повідомила харківська волонтерка Наталія Попова.
"Серце Оленки не витримало. Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всіх і кожного хто протягом довгого часу підтримував родину. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування малюка Олени", - написала волонтерка.
За її словами, вагітна жінка з коронавірусом надійшла до лікарні у середині вересня. Вона мала 100% ураження легенів.
Її одразу підключили до ШВЛ. Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.
Нагадаємо, що у Миколаївському пологовому будинку №1 через ускладнення, викликані коронавірусом, померла вагітна жінка. Жінка мала цукровий діабет.