Мала 100% ураження легенів: у Харкові від коронавірусу померла породілля

Жінка надійшла до лікарні у важкому стані.

У Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19.

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Про це повідомила харківська волонтерка Наталія Попова.

"Серце Оленки не витримало. Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всіх і кожного хто протягом довгого часу підтримував родину. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування малюка Олени", - написала волонтерка.

За її словами, вагітна жінка з коронавірусом надійшла до лікарні у середині вересня. Вона мала 100% ураження легенів.

Її одразу підключили до ШВЛ. Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.

Нагадаємо, що у Миколаївському пологовому будинку №1 через ускладнення, викликані коронавірусом, померла вагітна жінка. Жінка мала цукровий діабет.

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