Мала генерація електроенергії: експерт розповів, як зменшити відключення світла

Велика кількість об’єктів малої генерації може полегшити ситуацію і зменшити кількість відключень світла.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, коментуючи теперішнє енергетичне становище.

«Якщо, наприклад, виведено з ладу магістральну лінію електропередач, то це не означає, що повністю знеструмлено весь регіон, який ця лінія живить. Тому що, якщо в системі працює велика кількість малих енергетичних установок, які об’єднані в малій мережі, ну і приєднані до об’єднаної енергосистеми, то оператор системи розподілу може забезпечити живлення абсолютної більшості споживачів, насамперед, об’єктів критичної інфраструктури», — пояснив експерт.

Якщо в цих підсистемах буде велика кількість об’єктів малої генерації, не обов’язково величезних ТЕЦ, то це полегшить ситуацію на місцях і зменшить тривалості вимкнення для побутових і промислових споживачів, додав він.

Раніше повідомлялось, що за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.