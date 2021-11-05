"Мала співати на конкурсі в Парижі": у Бельгії трагічно загинула студентка з України

"Мала співати на конкурсі в Парижі": у Бельгії трагічно загинула студентка з України

Дівчина переходила дорогу і потрапила під трамвай.

У Бельгії у місті Льєж трагічно загинула 28-річна українка Елла Петниченко. Дівчину збив трамвай.

Про це повідомляють на сторінці Королівської консерваторії міста Льєж, де навчалася дівчина.

"З великим сумом ми дізналися про випадкову смерть Елли. Всі наші думки з її рідними та близькими, яким ми висловлюємо глибоке співчуття", – йдеться в повідомленні.

Під публікацією про трагічну смерть українки її однокурсники, викладачі та друзі залишили повідомлення зі співчуттями:

Моя прекрасна мила Елла, моє серце розбите, шоковане, спустошене... Ти мала співати сьогодні на конкурсі Вінас в Парижі! Я знала, що ти особлива і не тільки за твій сліпучий талант: ти чутливи , красивий і хоробрий ангел.

Я уявляла твоє світле майбутнє, сповнене успіху та музики, я не могла уявити, що доля буде такою жорстокою з тобою! Дякую життю, яке дало мені задоволення знати тебе і торкатися твоєї душі... Спочивай з миром, мій ангел.

Вона співала у нашому хорі. Щирі співчуття, родині та близьким.

Спочивай з миром.

Як повідомляє видання bx1.be, трагедія сталася 2 листопада ввечері поблизу зупинки Union у Льєжі. Дівчина переходила дорогу і потрапила під трамвай.

Елла Петніченко родом із Сіверська Донецької області, закінчила Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, мріяла стати оперною співачкою.

Нагадаємо, що у Туреччині загинула українка Анжеліка Сраб'янц родом із Сум, яка кілька років проживала в Стамбулі з місцевим чоловіком. За попередніми даними, трагедія сталась після того, яка пара повернулась додому після вечері у ресторані.

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