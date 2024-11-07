"Мала, ти їдеш з нами": у Полтаві бізнесмен і поліцейський жорстоко побили хлопця, який заступився за дівчину – соцмережі

У Мережі стверджують, що серед нападників – місцевий "кримінальний авторитет" і поліцейський. У поліції підтвердили, що їхній працівник дійсно був на місці конфлікту.

У Полтаві кримінальний "авторитет" і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину.

Про це повідомили місцеві пабліки та опублікували відео конфлікту.

Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані Shade. Повідомляється, що у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Його забрала "швидка".

Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними, а хлопець став на захист коханої. За це його жорстоко побили четверо людей.

"Компанія з чотирьох чоловіків, серед яких були бізнесмен і начальник райвідділу поліції, звернули увагу на дівчину, яка відпочивала з хлопцем. Поліцейський підійшов до молодих людей і заявив: "Мала, ти поїдеш з нами". Після того, як хлопець заступився за подругу, чоловіки почали його бити прямо в закладі", – пише паблік "Скадовський захисник".

На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. Пізніше власниця ресторану відмовилася надати поліції відео з камер спостереження, оскільки отримала погрози.

У Мережі стверджують, що серед нападників на хлопця – місцевий авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції – Олександр Перелі.

Реакція поліції

"Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків", – йдеться в повідомленні поліції Полтавської області.

Розпочато кримінальне провадження за ст. "легкі тілесні ушкодження". Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування.

Також керівництвом поліції області призначено службове розслідування. На його період поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків.

"За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу", – запевнили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві п’яний посадовець НБУ погрожував зброєю бійцю-добровольцю.

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