Мала тотальне ураження легенів: у Луганській області від коронавірусу померла 19-річна дівчина

Мала тотальне ураження легенів: у Луганській області від коронавірусу померла 19-річна дівчина

Дівчину ушпиталили до лікарні і одразу до реанімації.

У Луганській області коронавірус забрав життя дівчини. Вона надійшла одразу до реанмації.

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Про це повідомляє ДУ"Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Вчора від коронавірусної хвроби померла 19-річна жителька Сєвєродонецька. Вона захворіла 2 лютого, а за 4 дні була ушпиталена до місцевої багатопрофільної лікарні і одразу до реанімаційного відділення.

"Мазок на ПЛР тестування на CОVІD-19 відібраний о 23.00 6 лютого, 7 лютого отриманий позитивний результат. Не дивлячись на лікування, 7 лютого дівчина померла. Причина смерті - ковідна пневмонія з тотальним ураженням легень", - повідомили у Центрі.

Зазначається, що дівчина не була вакцинована.

Нагадаємо, що Великосеверинівської амбулаторії Кіровоградської області сімейну лікарку відсторонили від роботи бо немає довідки про щеплення від коронавірусу. Декларації з жінкою підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району, тож зараз усі вони залишилися без медичної допомоги.

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