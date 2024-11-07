"Малая, ты поедешь с нами": всі деталі скандалу в Полтаві, де коп і "авторитет" побили хлопця

"Авторитет" і поліцейський відпочивали в одній компанії і пригледіли собі одну дівчину. Їх не зупинило, що у неї був хлопець. Парубка жорстоко побили.

У Полтаві кримінальний "авторитет" і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину. Компанія чоловіків залицялася до дівчини і вимагала, щоб вона поїхала з ними, попри те, що поруч був коханий. Хлопця, який заступився за дівчину, жорстоко побили четверо людей.

Всі деталі гучного скандалу з'ясовував ТСН.ua.

Деталі конфлікту

Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані Shade. Відео бійки опублікували у Мережі. Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними, а хлопець став на захист коханої.

Дівчина на ім'я Олена розповіла місцевим журналістам, що один чоловік (ним виявився коп Олександр Перелі) підійшов до неї і сказав: "Малая, ты поедешь с нами". Олена відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів "Нас это не интересует, поедешь с нами".

Вона відмовила, але чоловік був наполегливим, тож реагувати довелося її хлопцю. У відповідь його жорстоко побили четверо людей.

Скриншот з відео конфлікту

Хлопця забрала "швидка". У постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

Фото: Фото з соціальних мереж

"Авторитет" і поліцейський відпочивали в одній компанії

Серед нападників виявився кримінальний авторитет і поліцейський. Цікаво, що вони відпочивали в одній компанії.

Олександр Павлюченко та Олександр Перелі / Кадри з відео

"Компанія з чотирьох чоловіків, серед яких були бізнесмен і начальник райвідділу поліції, звернули увагу на дівчину, яка відпочивала з хлопцем. Поліцейський підійшов до молодих людей і заявив: "Мала, ти поїдеш з нами". Після того, як хлопець заступився за подругу, чоловіки почали його бити прямо в закладі", – пише паблік "Скадовський захисник".

Заклад може належати місцевій депутатці

На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. Навпаки, судячи з кадрів відео, вони заходилися "вгамовувати" самого постраждалого. Він, з обличчям у крові, продовжував захищати дівчину, яка все фільмувала на телефон. І за це ледь не поплатилася.

За інформацією соцмереж, власниця ресторану відмовилася надати поліції відео з камер спостереження, оскільки отримала погрози.

Бійка сталася в закладі місцевої депутатки Полтавської міськради Маріанни Солліман.

"Віддавати відеозаписи поліції вона відмовилася. Але пізніше сказала потерпілій, що їй погрожували", – йшлося у пабліку "Труха"

Журналісти "Суспільного" звернулось за коментарем до Солліман. Вона повідомила, що розголошувати деталі та коментувати ситуацію не буде, а всю необхідну інформацію надала правоохоронцям.

Місцева депутатка і її ресторан / Фото: Труха

"Саша Браслєт": що відомо про бізнесмена, який відпочивав у компанії поліцейського

У Мережі впізнали серед нападників відомого полтавського бізнесмена про Олександра Павлюченка

Ще 2015 року журналіст Дмитро Гнап в "Українській правді" розповідав про Павлюченка. За його словами, цей чоловік відомий на Полтавщині як кримінальний авторитет Саша Браслєт і має тісний зв’язок з правоохоронними органами.

Олександр Павлюченко на тлі елітної автівки / Фото poltava.one

"Наприклад, коли СБУ та прокуратура затримали начальника Полтавського ДАІ Петра Блажівського за хабар, то саме Саша "Браслет" Павлюченко вніс заставу в 10 мільйонів гривень, щоб високопоставлений даїшник вийшов на свободу", – зазначав Гнап.

Газета "Дзеркало тижня" писала, що він є кумом колишнього глави МВС Арсена Авакова, проте офіційно ця інформація не підтверджена. У виданні стверджували, що Олександр зі своїм братом Михайлом на малій батьківщині вони зажили слави "газолінників", прямо посеред полтавських полів робили газолінові врізки і крали пальне.

"Олександр Павлюченко, якого називають "Саша Браслєт"

"Найгучніші прояви їхньої діяльності, за даними правоохоронних органів, належать до 2003 року. За одну ніч із нафтопроводу..., викрали понад 700 кубометрів газоліну. Після шести ходок каравану з 20 бензовозів поля, що лежали його шляху, стають схожими на злітну смугу аеродрому. А внаслідок критичного падіння тиску в трубопроводі ще й вибухають дві перевалочні станції", – йшлося у статті "Дзеркала тижня" за 2008 рік.

Крім того Олександр Павлюченко був помічником тодішнього народного депутата від "Народного Фронту" Ігоря Котвіцького. А до цього у 5 скликанні Верховної Ради Павлюченко був помічником Миколи Злочевського.

Офіційно "Саша Браслєт" вважається агробізнесменом. За інформацією видання Рoltava.one, 2018 року виявилося, що його підприємство "Альфа капітал" незаконно вивезло 50 тонн ячменю із поля сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України неподалік Полтави. За документами підприємство нібито вивозили пісок, а не зерно. Наступного року фірма "Браслєта" за такою ж схемою вивезла кукурудзу та соняшник. У виданні припускали, що саме за ці незаконні кошти Павлюченко придбав собі розкішну машину – Rolls-Royce.

Також Павлюченко є співзасновником "Центральної нафтогазотранспортної компанії" на Полтавщині.

Як пише Іpress, з Павлюченком пов'язані кілька фірм, які 2016 року без аукціонів отримали дозволи на користування рядом родовищ нафти, газу, літієвих та уранових руд.

Що відомо про поліцейського, який хотів, щоб "мала" їхала з ними

У поліції підтвердили, що один із учасників конфлікту – їхній працівник. Як передає "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області Олександра Перелі.

Розслідувати справу буде Державне бюро розслідувань. Також керівництвом поліції області призначено службове розслідування. На його період поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків.

Хотіли "відпетляти" від відповідальності

Спершу правоохоронці відкрили статтю за легкі тілесні ушкодження, хоча завдані травми були серйозніші. Після розголосу її перекваліфікували на хуліганство, вчинене групою осіб. Тепер нападникам загрожує до 4 років в'язниці.

"Хлопця побили, коли він заступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Серед відвідувачів закладу, з якими виник конфлікт, був працівник поліції. Наразі кримінальне провадження перекваліфіковане з ч. 1 ст. 125 на ч. 2 ст. 296 КК України, тобто з умисного легкого тілесного ушкодження на хуліганство, вчинене групою осіб", – пише Полтавська обласна прокуратура.

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"МАЛАЯ, ТЫ ПОЕДЕШЬ С НАМИ!" У Полтаві ЖОРСТОКО ПОБИЛИ ХЛОПЦЯ, який ЗАХИСТИВ ДІВЧИНУ

Раніше повідомлялося, що у Києві п’яний посадовець НБУ погрожував зброєю бійцю-добровольцю.

Також ми писали про схожий скандал у Смілі. Там кримінальний авторитет побив захисника Бахмута, а потім ще й змусив вибачатися на камеру.

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