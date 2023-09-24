"Малчі, х*хол, я тєбя заріжу": у селі на Вінниччині любителька російських виконавців розмахувала ножем (відео)

Після втручання поліції за агресивну реакцію та образливі слова довелося вибачатися.

В одному із сіл Вінницького району виник скандал через гучне прослуховування пісень російських виконавців, які активно підтримують війну Росії проти України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, двоє хлопців, які проходили поруч із любителям такої музики, зробили їм зауваження. У відповідь жінка, якій це не сподобалося, накинулася на них із ножем та криками: "Малчі, ***, х*хол ***, я тєбя, ***, заріжу ***!".

Згодом до інциденту долучився і її чоловік, який у відповідь на слова про воєнний стан в Україні несподівано заявив: "Какая Украіна, ми в Украінє живем?".

У селі на Вінниччині любителька російських виконавців розмахувала ножем

Оскільки подружжя не дослухалося до слів небайдужих громадян про те, що неприйнятно слухати ці пісні в країні, де триває війна та гинуть люди, у справу втрутилася поліція. Подружжя, яке агресивно відреагувало на зауваження, звернулося з вибаченнями за цей випадок.

Однак, на цьому все не закінчилося. Тепер факт нападу із ножем розслідуватимуть поліцейські, а ймовірну причетність до колабораційної діяльності — СБУ.

Нагадаємо, раніше скандал через російську музику виник на базі відпочинку у Запоріжжі, де компанія розважалася під пісні Ірини Алегрової, яка перебуває під санкціями, бо підтримує війну РФ в Україні. Після словесної перепалки один з чоловіків назвав себе "військовим" і заявив, що він "раждьон в СССР".

Читайте також: