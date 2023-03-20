"Г**но паршиве": в Івано-Франківську жінка накинулася на дівчинку, бо та стрибала на скакалці (відео)

Дівчина у цій ситуації трималася дуже гідно і виховано, незважаючи на закиди старшої жінки.

В Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. У дворі між багатоповерхівками жінка почала зачіпати дівчинку через те, що та стрибала на скакалці.

Нахабство старшої жінки просто вражає, водночас дівчинка трималася дуже гідно і виховано.

Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал "Версії. Новини Івано-Франківська".

На оприлюднених кадрах видно, що дівчина стрибає через скакалку на майданчикуі нікому не заважає. Аж раптом до неї почала чіплятися жінка, яка в агресивній формі попросила її піти звідти. На питання дівчини - чому, жінка сказала, що їй заважає скакалка.

Дівчина зауважила, що прийшла на це місце раніше за жінку та іншого місця для занять не має, адже біля її під'їзду – парковка, а на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у тій школі. Все це дівчина казала спокійно та ввічливо.

Натомість старша жінка назвала дівчинку "соплячкою невихованою" та "г**ном паршивим".

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дитину неодноразово заступалися очевидці. Дівчина запитала, чи було б краще, якби вона на майданчику не займалася спортом, а курила чи пила алкоголь. На що жінка відповіла щось про виховання, якого у неї самої, очевидно, немає.

Користквачі Мережі підтримали дівчинку і зазначили, що її тактовність та вихованість викликає повагу.

Нагадаємо, батько змусив сина 17 годин грати на смартфоні. Чоловік вважає, що його дитина багато часу проводить за мобільними іграми і вирішив таким чином покарати сина.

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