Маленька хитрість, щоб кімнатні рослини квітнули довго й пишно

Якщо ваша улюблена кімнатна квітка давно не квітнула, варто звернути увагу на одну маленьку хитрість. Читайте про неї в матеріалі ТСН.ua.

Виявляється, існує одна маленька хитрість, яка допомагає кімнатним рослинам пишно і довго квітнути. Для цього використовують спеціальну підгодівлю, яку вносять у період бутонізації.

Готувати підгодівлю досить просто. Для цього вам знадобиться лише рицинова олія. Як результат, кімнатна рослина квітне довгий час, а самі суцвіття виходять пишними і набувають насиченого кольору.

Як приготувати підгодівлю з рициновою олією?

Потрібно взяти 1 л відстояної води кімнатної температури і додати до неї 1 чайну ложку рицинової олії. Потім потрібно щільно закрутити кришку пляшки і добре збовтати вміст.

Рицинова олія повинна подрібнитися на окремі маленькі фракції та добре змішатися з водою. Тоді вона точно не обпалить кореневу систему квітки.

Підливати кімнатні рослини потрібно одразу після збовтування підживлення, поки рицинова олія ще не піднялася на поверхню.

Якщо квітка квітне всього раз на рік, то одного підживлення буде достатньо, а якщо кімнатна рослина квітне майже постійно, рекомендується підживлювати її розчином з рициновою олією раз на місяць.