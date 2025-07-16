Чебачок амурський. Фото: Seotaro\CC BY-SA 3.0

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В українських річках і ставках стрімко поширюється чужорідна рибка — амурський чебачок. Вона родом із Далекого Сходу, зокрема Японії та Китаю. Ще кілька років тому в наших водоймах її майже не було, а тепер вона буквально скрізь.

Про це розповіла іхтіологиня Інституту зоології НАН України Юлія Куцоконь у коментарі «Телеграфу».

«Він має певні обмеження температурні, тому на півночі України чебачка неможливо було зустріти раніше, але тепер Україна фактично ним завойована. Всюди, де проводились заходи з розведення далекосхідних риб, він потрапив як додатковий „подарунок“», — зазначила науковиця.

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Вона додала, що причиною розповсюдження риби є глобальне потепління.

Незважаючи на свої невеликі розміри (до 10 см), чебачок дуже агресивний. Він поїдає ікру, мальків, корм інших риб, а ще обгризає плавці більших видів. Попри спроби боротьби з цим видом, результатів майже немає.

«Бо чим же ж ти виправиш тих інвазивних вселенців, якщо вони толерантні до всього практично? Значно толерантніші, ніж наші аборигенні види, або цінні промислові, які хочуть розводити», — додала Куцоконь.

І хоч певні хижаки, як-от щука чи окунь, таки можуть ним живитися, повністю стримати його поширення не вдається.

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«Навпаки вважається, що щука та окунь можуть його теж їсти. Крім того, у природних водоймах, де багато інших видів, присутня течія, чебачок буде в менших кількостях», — додала іхтіологиня.

Чебачок амурський

Амурський чебачок (лат. Pseudorasbora parva) — це маленька прісноводна рибка з родини коропових. Її природне середовище — річки й озера Далекого Сходу: Японія, Китай, басейн річки Амур. Дорослі особини виростають у середньому до 8–10 сантиметрів, мають сріблясте тіло, стиснуте з боків.

В Європу цей вид випадково завезли ще в 1960-х роках. Відтоді чебачок швидко поширився і здобув репутацію одного з найагресивніших інвазивних видів.

Він легко пристосовується до нових умов, швидко розмножується, поїдає планктон, ікру, дрібних безхребетних і може витісняти місцеві види риб. В Україні амурський чебачок уже трапляється в багатьох водоймах і створює серйозну загрозу для рибного різноманіття.

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Нагадаємо, в останній час українські ринки та супермаркети відчувають суттєвий дефіцит таких популярних видів риби, як товстолоб і щука. Іхтіологи пов’язують це з істотним скороченням обсягів вилову, що сталося через військові дії в країні.