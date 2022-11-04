"Маленька Венеція": мер Миколаєва розповів про проблеми з водою у місті

У Миколаєві, який від квітня опинився без стабільного вдогону, у збільшилась кількість проривів труб. Адже вона, яка тепер йде з Південного Бугу, має солоність, а тому руйнує мережі.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер міста жартує, що Миколаїв "перетворюється" на маленьку Венецію. Адже через солону воду у трубах кількість поривів збільшилась у 20 разів.

"Це означає, що сьогодні в нас не Миколаїв, а якась маленька Венеція, повсюди тече вода, з якою борються команди нашого водоканалу, а також залучені 8 підрядних організацій", - каже Сєнкевич.

До слова, у Миколаєві через солонісь та жорсткість вода непридатна для приготування їжі. Питну воду розвозять спеціальні машини, у місті копають свердловини та облаштовують точки роздавання води.

Як повідомлялося, у Миколаївській області формують списки людей, які зможуть безоплатно отримати дрова від держави. Йдеться про мешканців населених пунктів на першій лінії фронту, в домівках яких немає електропостачання.

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