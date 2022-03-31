Маленьке серденько не витримало: у Лисичанську померла дитина, в будинок якої прилетів снаряд окупантів

Маленьке серденько не витримало: у Лисичанську померла дитина, в будинок якої прилетів снаряд окупантів

Двчинці було 1 рік і 7 місяців.

У лікарні померла дівчинка з Лисичанська Луганської області: у будинок родини 30 березня прилетів росйський снаряд.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Маленька крихітка з Лисичанська померла. Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало. Янголові було 1 рік і 7 місяців. Легких хмаринок", - написав очільник ОДА.

За словами Гайдая, напередодні в будинок сім'ї в Лисичанську прилетів снаряд. Вся родина отримала поранення. Наразі батьки перебувають в задовільному стані. Тим часом лікарі продовжують боротися за старшого брата, "вбитої орками маленької лисичанки".

Як повідомлялося, російська армія б’є зі всіх видів важкого озброєння по містах Луганської області. Зокрема, у Лисичанську внаслідок ворожих атак дві людини загинули. За словами Гайдая, напередодні кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів. Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

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