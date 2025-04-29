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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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64
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Маленькі бешкетники вирішили зігрітися: в Ужгороді діти підпалили авто заради забавки

Поліція закликає батьків бути уважнішими до своїх дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Нацполіція у Харківській області

В Ужгороді на світанку 29 квітня на вулиці Капушанській зайнявся легковик, який понад рік стояв на автостоянці. На місце події виїхали патрульні та слідчі, які швидко зʼясували: пожежа була не випадковістю, а результатом підпалу — щоправда, не злочинного, а дитячого.

Про це повідомили в поліції регіону.

Поблизу місця займання поліцейські виявили чотирьох дітей віком від 9 до 11 років. З’ясувалося, що малеча вирішила розпалити багаття, аби зігрітися в холодному ранковому повітрі. Полум’я швидко перекинулося на старенький ВАЗ, який давно ніхто не використовував.

Зараз діти разом із батьками перебувають у відділку поліції, де дають пояснення. На щастя, ніхто не постраждав, але сам інцидент викликав неабияке занепокоєння. Правоохоронці з’ясовують усі деталі та визначаються з юридичною кваліфікацією події.

/ © Національна поліція Закарпатської області

© Національна поліція Закарпатської області

Нагадаємо, в Ужгороді зі школи поліція евакуювала учнів через виявлення підозрілого предмету, схожого на міноментну міну. З’ясувалося, що «міну» до школи приніс у рюкзаку п’ятикласник.

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