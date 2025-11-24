ТСН у соціальних мережах

Маленькі радощі зі знижкою: чим побалувати себе в Чорну п'ятницю Новини компаній

У день великих знижок зазвичай в пріоритеті великі покупки, а також товари, придбання яких давно було заплановано. Це чудова нагода оновити побутову техніку або електроніку, замовити подарунки близьким на майбутні свята, оновити гардероб. Але максимум задоволення здатні подарувати приємні дрібниці, а не тільки раціональні придбання.

Купити актуальні товари зручно в каталозі ROZETKA, адже Чорна п'ятниця обіцяє бути дійсно масштабною. Огляд корисних придбань дозволить поповнити кошик цікавими товарами.

Речі, які створюють затишок

Взимку та восени особливо хочеться тепла й комфорту. Для оновлення звичного простору з мінімальними витратами варто лише замовити:

  • пледи та подушки — стильний текстиль красиво прикрасить кімнату, додавши інтер'єру динамічності;

  • ароматичні свічки й дифузори — наповнять приміщення ніжними, ненав'язливими нотами;

  • домашній текстиль — затишна постільна білизна, махрові рушники, красива скатертина.

Напередодні новорічних свят варто подбати про придбання гірлянди, яка подарує сяйво вогнів і тепле світіння. Це простий і недорогий спосіб створити ідеальну обстановку для відпочинку і розслаблення.

Краса та догляд: маленькі ритуали для душі

Засоби для догляду за собою доволі дорогі, тому часто бюджет розподіляється на ключові продукти, а придбання додаткових відкладається на невизначений термін. В період дії значних знижок варто замовити в каталозі Rozetka товари таких категорій:

  • маски для обличчя та волосся — допоможуть відновити шкіру та додати пасмам природного сяйва;

  • доглядові набори — можливість спробувати щось нове від відомих брендів за вигідною ціною;

  • аромати — мініатюри або повнорозмірні версії, які відповідають настрою поточного сезону.

Популярні різноманітні пристрої для догляду — масажери, щітки для тіла, мікрострумові апарати, прилади для ультразвукового чищення, а також інші б'юті-гаджети, які зроблять домашні процедури набагато ефективнішими та комфортнішими.

Товари для натхнення

Невеликі приємні придбання допомагають відволіктись від рутини та додати в життя яскравих фарб. Серед них:

  • щоденники й планери — щоб записувати мрії і плани;

  • настільні ігри або пазли — для веселого проведення часу з друзями та близькими;

  • творчі набори — для малювання, в'язання, ліплення або вишивки.

У Чорну п'ятницю також часто бувають знижки на літературу — і книгомани зможуть повною мірою оцінити економію на виданнях.

Гарний посуд

Нова чашка, тарілка незвичайної форми або стильний сервіз прикрасить звичні ранкові ритуали, а також стане в пригоді для ефектного сервірування столу до приходу гостей. Колекції різноманітні:

  • мінімалізм;

  • тематичні серії;

  • барвистий дизайн;

  • етно.

Кераміка, фарфор, скло — вибір величезний. Якісний набір буде довго служити власнику, незмінно радуючи око.

Товари з цих категорій дають можливість покупцям відчути себе набагато щасливішими, знаходячи задоволення в простих і доступних речах без надмірних витрат.

