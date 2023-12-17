Маленьким херсонцям влаштували новорічний концерт в укритті – відео, фото

У Херсоні дітлахам організували новорічний концерт в укритті, оскільки окупанти щоденно атакують місто.

Відео та фото показав очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зараз відбуваються справжні дива. Тут можна не лише сховатися від ворожих обстрілів, а і відсвяткувати. Такі реалії, та озбавити дітей відчуття свята ніяк не можна. Всі ми сподіваємось, що наступні новорічно-різдвяні свята ми зустрінемо на нашій площі Свободи. Як ми звикли. А поки так, у безпечному місці, але з усіма святковими атрибутами і надією на Перемогу", - прокоментував Мрочко.

Діти в укритті під час святкового концерту у Херсоні

Діти в укритті під час святкового концерту у Херсоні

Він також додав, що у Херсоні в безпечних умовах організовуються невеличкі заходи та подарунки для малечі.

Сьогодні, 17 грудня, маленьких херсонців привітали з прийдешніми святами та подарували трішки дива. Понад 70 дітлахів віком від 7 до 12 років отримали яскраві враження та приємні спогади про свято.



Нагадаємо, у Києві дітей загиблого воїна не пустили до укриття через собаку: подробиці скандалу.

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