Маленький Давид ростиме без мами: подробиці смерті породіллі у лікарні Харкова

Маленький Давид ростиме без мами: подробиці смерті породіллі у лікарні Харкова

Жінка перебувала у лікарні 2 тижні і була підключена до ШВЛ.

У Харкові у інфекційній лікарні 29 вересня померла 37-річна породілля, у якої коронавірус уразив 90% легенів. Жінка встигла народити хлопчика, а за два тижні після цього її серце зупинилося.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

37-річна породілля Олена С* потрапила до лікарні у вкрай тяжкому стані. Спершу лікарі поклали жінку на кисневий концентратор, але через те, що коронавірус прогресував, було ухвалено рішення зробити Олені кесарів розтин і рятувати дитину.

Так, 14 вересня на світ з'явився маленький Давид. Попри побоювання лікарів, у малюка розкрилися легені, але певний час він перебував у палаті інтенсивної терапії.

Мамі Давида ставало дедалі гірше. Коли сатурація сильно впала і жінку довелося інтубувати, у неї вже було тотальне ураження легень. В результаті серце пацієнтки не витримало.

Подруга померлої Олени Інна Тасун у соцмережах розповіла, що Олена була "спокійною, відкритою і веселою", а її вагітність була довгоочікуваною.

"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає. Уколи, крапельниці, та немає мами. Мені моторошно до мозку кісток", – написала вона.

Маленького Давида виховуватиме його батько із бабусею. Породілля була родом із Харківської області - щеплення вона через вагітність не робила.

Зараз у Харківській обласній лікарні лежать із коронавірусом ще дев'ять майбутніх мам.

Нагадаємо, що у Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19.

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