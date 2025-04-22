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Маленький герой: як хлопчик, який втратив руку, після острілу в Кривому Розі, бореться за нове життя
Хлопчик став справжнім прикладом незламності для українців.
Восьмирічний Матвій Головко, який постраждав під час ракетного удару російських військ по Кривому Рогу 4 квітня, продовжує боротьбу за повноцінне життя.
Як повідомляє місцеве видання «На часі: Кривий Ріг», у день трагедії мама хлопчика закрила його своїм тілом. Вона загинула на місці, а Матвія вдалося врятувати.
Хлопчик, що втратив руку та маму внаслідок атаки, нині проходить реабілітацію та надихає оточення своєю силою духу.
Спершу його стан стабілізували у Кривому Розі, після чого доправили до медичного закладу в Дніпрі. Протягом тижня лікарі боролися за його ліву руку, намагаючись її врятувати. Вони буквально «збирали» кінцівку по частинах, але через загрозу сепсису її довелося ампутувати вище ліктя.
Попри травму і втрату найближчої людини, хлопчик не втрачає віри в життя.
«Матвій став справжнім прикладом незламності для українців. Він усміхається тим, хто поруч і підтримує його», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня російські війська вдарили по житловому мікрорайону Кривого Рогу касетною балістичною ракетою. Серед загиблих 9 дітей: в ООН заявили, що Росія одним ударом вбила найбільшу кількість дітей від початку повномасштабного вторгнення.