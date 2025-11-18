- Дата публікації
Маленький герой Харкова: 8-річний хлопчик врятував себе та бабусю під час пожежі (фото)
У Харкові 8-річна дитина врятувала своє життя та життя бабусі під час пожежі, проявивши незвичайну сміливість.
У Харкові 8-річний Артем став справжнім героєм. Під час пожежі у власній квартирі хлопчик проявив сміливість і холоднокровність, рятуючи своє життя та життя бабусі.
Про це повідомили у ДСНС України.
Через коротке замикання у помешканні хлопчика виникло займання. Артем не розгубився і зателефонував на «101», чітко назвавши адресу та повідомивши: «Пожежа у моїй квартирі й зі мною бабуся, яка не може сама вийти!» — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці миттєво прибули на місце події. Дим ішов із вікна 4-го поверху 9-поверхівки. Надзвичайники швидко вивели Артема та його бабусю на свіже повітря неушкодженими, а пожежу ліквідували.
Швидка та правильна реакція хлопчика врятувала два життя
ДСНС звернулось д батьків, щоб вони навчали, як діяти у екстрених ситуаціях та не розгубитись.
«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду та навчіть їх: як діяти у надзвичайних ситуаціях; як правильно викликати допомогу („101“, „102“, „103“, „112“); як чітко назвати свою адресу та всю необхідну інформацію», — йдеться у повідомленні.
