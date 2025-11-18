Маленький герой Харкова: 8-річний хлопчик врятував себе та бабусю під час пожежі (фото)

Артем, рятівник, та пожежна бригада / © ДСНС

У Харкові 8-річний Артем став справжнім героєм. Під час пожежі у власній квартирі хлопчик проявив сміливість і холоднокровність, рятуючи своє життя та життя бабусі.

Про це повідомили у ДСНС України.

Через коротке замикання у помешканні хлопчика виникло займання. Артем не розгубився і зателефонував на «101», чітко назвавши адресу та повідомивши: «Пожежа у моїй квартирі й зі мною бабуся, яка не може сама вийти!» — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці миттєво прибули на місце події. Дим ішов із вікна 4-го поверху 9-поверхівки. Надзвичайники швидко вивели Артема та його бабусю на свіже повітря неушкодженими, а пожежу ліквідували.

Швидка та правильна реакція хлопчика врятувала два життя

ДСНС звернулось д батьків, щоб вони навчали, як діяти у екстрених ситуаціях та не розгубитись.

© ДСНС

«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду та навчіть їх: як діяти у надзвичайних ситуаціях; як правильно викликати допомогу („101“, „102“, „103“, „112“); як чітко назвати свою адресу та всю необхідну інформацію», — йдеться у повідомленні.

