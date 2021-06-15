Прибутки сягали 100 тис. грн щомісяця: у Черкасах юристка торгувала COVID-довідками для подорожей

Щомісяця зловмисники виготовляли близько сотні фальсифікованих довідок.

У Черкасах правоохоронці викрили схему з реалізації підроблених довідок про результати ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Зазначається, що документи підробляли для виїзду за кордон. Щомісяця зловмисники виготовляли близько сотні фальсифікованих довідок. Прибутки сягали 100 тисячі гривень протягом одного місяця. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти.

Незоконну схему організувала юристка однієї з місцевих комерційних структур. Виготовлення довідок з негативним ПЛР-тестом на COVID-19 вона налагодив завдяки зв'язкам у кількох лабораторіях. Документи передавали замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за статтею "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області впіймали жінку, що торгувала підробленими результатами ПЛР. Фальшива довідка про відсутність коронавірусу коштувала тисячу гривень. Жодного дослідження покупцям не проводили. Такий "бізнес" улаштувала 41-річна мешканка Кривого Рогу. Рекламу розклеювала в місті. Після отримання грошей, кажуть у поліції, вписувала прізвища клієнта на фальшиві бланки з несправжніми печатками.

Новини України: в Дніпропетровській області жінка торгувала підробленими результатами ПЛР

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