Мали фото блокпостів і військових об'єктів: в Одесі затримали двох чоловіків

В Одесі затримали чоловіків, яких підозрюють у співпраці з російськими окупанами.
Мешканців міста затримали у Київському та Приморському районах. Чоловіків передали до відповідних служб для подальшої перевір
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.
В уродженця Російської Федерації виявили у телефоні фотографії військових об'єктів, а також проросійські Telegram-канали.
Іншого чоловіка затримали вночі. Він порушував комендантську годину, а також був на підпитку. У його телефоні поліцейські знайшли фото блокпостів. Крім того, він активно спілкування з абонентами з Російської Федерації.
Як повідомлялося, самопроголошеному "раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру. Він був у змові з іншим представником окупаційної влади а території Каховського району в Херсонській області. Він віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.
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