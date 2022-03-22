Мали карту з відмітками стратегічних об'єктів: у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів

Один із затриманих наприкінці грудня приїхав з Москви та оселився на Дніпропетровщині.

У Дніпропетровській області затримали вісьмох підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Чотирьох осіб, які можуть бути причетні до збору інформації на користь РФ, затримали у Дніпрі. Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці виявили у Кривому Розі.

Зокрема, біля мосту у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. Під час перевірки у водія в мобільному телефоні виявили численні чати з громадянами РФ, а із собою він мав близько 200 тис. гривень.

На всі питання поліцейських чоловік відповідав невпевнено та плутано.

Інші затримані мали із собою карту території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об’єктів, переписку в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування.

За попередньою інформацією один із чоловіків наприкінці грудня приїхав з Москви та оселився на Дніпропетровщині.

Також у поліції повідомили, що у м. Новомосковську правоохоронці встановили жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мір".

Нагадаємо, на Одещині затримали росіянина, який збирав інформацію про бойові позиції.