Стрілець мав спецпідготовку і був у формі СБУ: у Черкасах розповіли подробиці вбивства чоловіка у кафе

Стрілець мав спецпідготовку і був у формі СБУ: у Черкасах розповіли подробиці вбивства чоловіка у кафе

За словами поліції, вбивця бізнесмена та його спільник можливо були спецпризначенцями.

У Черкасах правоохоронці розповіли про хід розслідування вбивства у одному із міських кафе бізнесмена Михайла Козлова. За словами представників прокуратури, вбивця підприємця міг бути в минулому спецпризначенцем.

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Про це під час брифінгу зі ЗМІ повідомив керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін, розповідає "Суспільне".

"З відео видно, що ця людина має спеціальну підготовку", — розповів Воронін.

Він додав що, в убитого Михайла Козлова було п'ять вогнепальних поранень.

"Злочинці були одягнені у камуфльований одяг з наліпками "СБУ". Один із них стріляв у Козлова з карабіна, інший "прикривав"‎ його на вулиці, стріляючи з автомата Калашникова", — зазначив очільник обласної прокуратури.

За його словами, зараз слідство розглядає кілька версій вбивства бізнесмена. Серед них — вбивство на замовлення людей з оточення бізнесмена або його конкурентів.

Начальник Головного управління Нацполіції області Михайло Куратченко повідомив, що для розслідування вбивства Михайла Козлова призначено 24 експертизи. Відео вилучили з 219 камер відеоспостереження. Нині до розслідування залучили 84 правоохоронці та 13 прокурорів. Допитали 70 людей, опитали — 1 200.

За інформацією поліції, вбивці використовували авто на литовських номерах, на який начепили дублікат українських, зареєстрованих на жительку одного з районів Черкащини. Наразі слідству невідомо, куди втекли злочинці після того, як спалили автівку біля Дніпра. За словами Куратченка, розглядають кілька версій: що двоє нападників відходили звідти по воді через Дніпро, іншим автомобілем або пішки.

"Повідомлень від свідків про те, що їх бачили на березі, не надходило", — додав він.

Також під час брифінгу показали відео, на якому зафіксована людина, яка перебувала в районі вчинення злочину до та під час нього.

Наразі цього чоловіка розшукують, адже він може мати інформацію про злочин.

Нагадаємо, що у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

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