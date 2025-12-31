Малюк назвав головне бажання українців і підбив підсумки 2025 року

Голова СБУ Василь Малюк / © СБУ

Голова СБУ Василь Малюк у новорічному привітанні наголосив на приголомшливих результатах української спецслужби у 2025 році та зазначив, що головним бажанням українців є сталий та справедливий мир.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Голова української спецслужби нагадав, що 2025 року було проведено унікальну спецоперацію «Павутина», яка призвела до ураження 41 літака стратегічної авіації РФ. Окрім того, було завдано підводних ударів, внаслідок яких втретє «похитнувся» Кримський міст та була уражена російська субмарина в порту Новоросійськ.

«Це рік системних ударів по ворожій інфраструктурі, що забезпечує війну, та бойових „санкцій“ СБУ проти тіньового флоту рф. Це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, де наші бійці перетворюють техніку окупантів на брухт. І традиційно демонструють у цьому високий результат: кожен шостий танк, уражений Силами оборони України, — на рахунку саме СБУ!» — наголосив Василь Малюк.

Очільник СБУ відзначив, що ворогові не вдалося розхитати ситуацію всередині країни, оскільки українська спецслужба «робила все, аби запобігати терактам й диверсіям, масово викривала ворожих агентів та зрадників».

Василь Малюк наголосив, що СБУ перегравала окупантів на їхній території, завдаваючи ударів там, де вони очікували найменше.

«У різдвяні та новорічні свята часто загадують бажання. Мета українців — сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити», — підсумував він.

Нагадаємо, СБУ опублікувала 31 грудня загадкове новорічне відео під відому пісню «Свято наближається» з можливим натяком на атаку дронами по Кримському мосту.