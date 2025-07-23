Малюк: після обшуків у генерала Півненка половина Нацгвардії була готова "їхати на Київ"

Василь Малюк / © СБУ

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що після обшуків у командувача Національної гвардії Олександра Півненка ситуація в армії була на межі зриву. За його словами, частина військових відмовилася виконувати накази, інші — були готові вирушити на Київ.

Про це Малюк заявив під час брифінгу 22 липня.

«Як можна з обшуком заходити до Героя України, бойового генерала, який керує бойовими підрозділами? Це вдарило по моральному духу всієї Нацгвардії», — сказав він.

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За словами голови СБУ, наслідки обшуку були драматичними: «Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі. Інша половина — взагалі готувалася їхати на Київ. Міністру внутрішніх справ довелося особисто об’їжджати частини і проводив з ними роботу».

Малюк зазначив, що Олександр Півненко — «мегапрофесійний, сміливий командир», колишній спецпризначенець підрозділу «Омега», який керував обороною Бахмута.

«І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): „Е, телефончик сюда“. Що це за історія? Та потрібно було з „проходняка“ зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити», — емоційно висловився Малюк.

Незважаючи на гучну операцію, жодних підозр генералу Півненку з боку САП висунуто не було.

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Нагадаємо, що 10 травня шістьох високопосадовців Нацгвардії тимчасово усунули з посад. Це сталося після обшуків, які НАБУ провело в межах двох кримінальних проваджень щодо можливого привласнення майна та отримання хабарів. Командувача Національної гвардії Олександра Півненка також пов’язували з підозрою в отриманні неправомірної вигоди на суму близько 190 мільйонів гривень, утім у НАБУ та САП від коментарів тоді утримались.

Після цього на захист генерала публічно виступили командир першого корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко (позивний «Редіс») та колишній начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич («Тавр»).

Згодом з’ясувалося, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко не був відсторонений від виконання службових обов’язків.