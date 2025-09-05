- Дата публікації
Малюк розкрив, куди росіяни сховали свої літаки після операції "Павутина"
Голова Служби безпеки розповів про ефективність операції проти російської авіації.
Україна провела операцію «Павутина», щоб зменшити кількість російських літаків під час обстрілів. І це спрацювало, адже окупанти перемістили вцілілі бойові літаки на авіабазу «Українка» в Амурській області.
Про це пише Укрінформ.
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, зазначивши, що тепер росіянам доводиться долати значно більшу відстань. Це не лише незручно, а й призводить до швидкого зношення літаків.
«Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі», — пояснив Малюк.
Нагадаємо, що спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ — 41 літак.
Раніше повідомлялося, для реалізації задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ — логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.
А нещодавно стало відомо, у трьох російських бомбардувальників Ту-160, які напередодні виходили на бойову позицію для удару по Україні, виникли проблеми під час запуску ракет.