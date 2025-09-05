Малюк розкрив, куди росіяни сховали свої літаки після операції "Павутина"

Василь Малюк

Україна провела операцію «Павутина», щоб зменшити кількість російських літаків під час обстрілів. І це спрацювало, адже окупанти перемістили вцілілі бойові літаки на авіабазу «Українка» в Амурській області.

Про це пише Укрінформ.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, зазначивши, що тепер росіянам доводиться долати значно більшу відстань. Це не лише незручно, а й призводить до швидкого зношення літаків.

«Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі», — пояснив Малюк.

Нагадаємо, що спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ — 41 літак.

Раніше повідомлялося, для реалізації задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ — логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

А нещодавно стало відомо, у трьох російських бомбардувальників Ту-160, які напередодні виходили на бойову позицію для удару по Україні, виникли проблеми під час запуску ракет.