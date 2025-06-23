ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Малюк розповів про агенток у СБУ — які завдання виконують

Після успішного виконання завдань жінкам змінюють документи та прізвища.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Очільник СБУ

Очільник СБУ / © СБУ

Агенти СБУ виконують топові операції в тилу ворога і серед них — чимало жінок.

Про це під час спілкування з журналістами розповів очільник СБУ Василь Малюк.

«Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми здійснюємо топові операції. Ви бачили, окрім „Павутини“, скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя», — сказав Малюк.

Він також наголосив, що з усіма агентами спілкується особисто.

«Серед них — багато жінок. Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентки», — сказав він.

За його словами, діяльність агентів, що працюють в тилу ворога, дуже високо цінує президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду країні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie