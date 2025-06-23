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Малюк розповів про агенток у СБУ — які завдання виконують
Після успішного виконання завдань жінкам змінюють документи та прізвища.
Агенти СБУ виконують топові операції в тилу ворога і серед них — чимало жінок.
Про це під час спілкування з журналістами розповів очільник СБУ Василь Малюк.
«Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми здійснюємо топові операції. Ви бачили, окрім „Павутини“, скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя», — сказав Малюк.
Він також наголосив, що з усіма агентами спілкується особисто.
«Серед них — багато жінок. Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентки», — сказав він.
За його словами, діяльність агентів, що працюють в тилу ворога, дуже високо цінує президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Служба безпеки України вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду країні.