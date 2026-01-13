Малюк йде з посади керівника СБУ: що робитиме далі

Генерал-лейтенант Василь Малюк

Генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що попри своє звільнення з посади очільника СБУ, він залишиться працювати у службі. Малюк підбив підсумки найгучніших спецоперацій та запевнив, що боротьба з ворогом не припиниться ні на мить.

Про це він написав у своїй колонці на сайті «24 каналу».

Малюк пригадав, як майже три роки тому перед призначенням очільником СБУ він стояв на трибуні парламенту і казав, що смерть — «єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам». Відтоді керівник спецслужби присвятив весь свій час, щоб у ворога земля горіла під ногами.

«СБУ безперервно била агресора — на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою. Завдяки Службі безпеки прекрасне українське слово „бавовна“ отримало новий сенс. І я наголошую: вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України«, — наголосив Малюк.

Успішні спецоперації СБУ під керівництвом Малюка

Очільник СБУ, який залишає посаду, нагадав про унікальні спецоперації спецслужби, яким аплодував весь світ. Найгучнішою стала операція «Павутина» — атака на російську стратегічну авіацію, від якої ворог не оговтався і досі. Тричі працівники СБУ ефективно атакували Кримський міст.

А морські дрони СБУ Sea Baby стали справжнім жахом для флоту країни-агресорки. Вони вивели з ладу 11 ворожих кораблів. Російський флот у результаті втік із окупованого Севастополя і змушений переховуватися в інших портах. Москва втратила домінування у Чорному морі. А нещодавно новітня розробка СБУ — підводний морський дрон Sub Sea Baby — успішно уразив ворожу субмарину у бухті Новоросійська.

«Ми не „граємо в карти“, але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом — у протистоянні з ворогом», — акцентував Малюк.

Він також звернув увагу на регулярні пожежі на російських нафтопереробних заводах; на ураженням далекобійними дронами складів з боєприпасами; на пекло, яке бійці СБУ влаштовувати загарбникам на всіх ділянках фронту. Вони також звільняли острів Зміїний та брали участь у Курській операції.

«Ще у 2023 році ми вразили «Орєшнік». Тоді про нього взагалі мало хто чув. Для росіян це був болісний удар», — вказав генерал-лейтенант.

Малюк нагадав і про раптові вибухи зрадників, воєнних злочинців та колаборантів. Наразі московські генерали настільки залякані, що й досі обходять боком кожен зустрічний самокат.

Також він відзначив:

суттєве посилення контррозвідки СБУ: викрито 128 агентурних мереж та близько 3000 зрадників;

нейтралізація «агентів ФСБ у рясах», які роками шкодили Україні;

самоочищення СБУ.

Малюк йде з посади, але не з СБУ

«Сьогодні я офіційно залишаю посаду Голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі», — йдеться в колонці Малюка.

За його словами, за час його роботи на посаді очільника СБУ вдалося побудувати системну та ефективну роботу служби.

Наразі виконання обов’язків голови спецслужби покладено на начальника «Альфи», генерал-майора Євгенія Хмару. Малюк назвав його людиною нової генерації, яка зможе продовжити і посилити його напрацювання.

«Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюсь в системі Служби і працюватиму на благо народу та держави. Докладатиму усіх зусиль, аби Україна була сильною та незалежною, а українці — нарешті здобули справедливий мир», — поінформував генерал-лейтенант.

Що відомо про відставку Василя Малюка?

Нагадаємо, 5 січня Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ. Він залишиться в системі Служби, щоб зосередитися на проведенні асиметричних спецоперацій світового рівня, що отримало повну підтримку президента Володимира Зеленського. Глава держави доручив Малюку зробити цей напрямок найсильнішим у світі, забезпечивши його необхідними ресурсами.

12 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання Зеленського про звільнення Малюка: рішення не набрало достатньої кількості голосів. Однак вже наступного дня комітет переглянув попереднє рішення та підтримав подання президента про звільнення Малюка.

13 січня Рада звільнила Малюка з посади голови СБУ: рішення підтримали 235 нардепів. Сам екскерівник спецслужби на засідання парламенту не прийшов.