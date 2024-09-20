"Малий, джмеля!": ЗСУ показали потужні кадри роботи по ворогові на Донеччині (відео)

Російські окупанти зуміли закріпитися в одній із будівель на околиці Торецька Донецької області та відкрили вогонь по наших воїнів. Гаряча відповідь з РПГ-7 та РПО "Джміль" не змусила на себе довго чекати. Завдання виконали бійці батальйону спецоперацій "Єней" окремої штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужні кадри роботи по ворогові

Раніше Третя штурмова показала кадри роботи під час наступальних дій бригади на Харківщині. Бійці залетіли на позиції, щоб у ближньому бою роздати окупантам вогню. В безупинній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених.

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